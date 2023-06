(Di domenica 25 giugno 2023) Consegnati 503 riconoscimenti a chi ha ottenuto la benemerenza. Spazio alla tecnologia per sviluppare le attività. Gli orari delle ...

L'Avis premia i donatori E presenta la nuova 'app' LA NAZIONE

Consegnati 503 riconoscimenti a chi ha ottenuto la benemerenza. Spazio alla tecnologia per sviluppare le attività. Gli orari delle sedi.Lo scorso 14 giugno l’Avis comunale della Spezia, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità, ha premiato gli oltre cinquecento soci ...