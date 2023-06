L’auto si ferma | loro scendono per spingerla | travolti e uccisi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 giugno 2023) Nella notte si è consumato un terribile incidente in provincia di Vibo Valentia: un ragazzo di 23 anni e un uomo di 60 sono statida un auto in corsa. Cos’è successo? Il mezzo dei due era andato in panne, così sono scesi nel tentativo di spingerlo e farlo ripartire, ma la decisione è stata fatale. La strada a scorrimento veloce e poco illuminata gli è costata la vita:in corsa non si èta in tempo e i due sono morti sul colpo. Spingonoin panne e vengonoda un auto in corsa La tragedia della scorsa notte ha lasciato tutta la Calabria e l’Italia intera nello sconforto. Il giovane Bruno Vavalà, di 23 anni, e Nicola Calla, di 60 anni, stavano rientrando da un turno di lavoro estenuante al banchetto di un matrimonio. ...