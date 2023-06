Lautaro Martinez | nuovi movimenti con Thuram? Le prospettive

Leggi su inter-news

(Di domenica 25 giugno 2023)ha cambiato tante volte il compagno d’attacco all’Inter. Ha iniziato con Mauro Icardi e ha proseguito con Romelu Lukaku. Con l’arrivo di Marcuscambierà il suo modo di giocare? PASSATO –giocherà l’anno prossimo il sesto anno con la maglia dell’Inter. Cambierà per l’ennesima volta il suo compagno d’attacco. L’argentino ha iniziato con Mauro Icardi, sostituendolo addirittura alla fine del 2019 per i comportamenti non appropriati dell’altro. La sua esperienza milanese è proseguita con Romelu Lukaku, con cui ha formato una coppia devastante portando l’Inter alla finale di Europa League e allo Scudetto. Nelle ultime due stagioni el toro è stato affiancato da Edin Dzeko, attraversando momenti di difficoltà ma segnando come mai aveva fatto nella sua breve carriera. ...