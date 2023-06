(Di domenica 25 giugno 2023) Colto in flagrante durante un tentativo di furto in un’abitazione a. Ma lui non si è scoraggiato e si è dato allaarrampicandosi suidelcittà. Così è iniziato l’come in und’azione: i poliziotti hanno rincorso il malvivente romano fino alla cattura. Lui ha reagito in modo violento e ha ferito un agente delle forze dell’ordine.insuiNella prima serata di venerdì scorso, 23 giugno, nella zona di via Guido Reni, a, un uomo ha avvertito degli strani rumori nella sua abitazione. Dopo qualche attimo di panico ha capito che un malvivente era riuscito ad introdursi in casa attraverso il garage adiacente alla villetta. Ha subito ...

L'ultimo proprio martedì mattina, prima dell'e delle botte che hanno spedito la ... Su disposizione del sostituto procuratore diSimona Gentile, il 46enne indagato è stato portato in ...L'arrestato, su disposizione del PM di turno presso la Procura di, con cui i militari si sono rapportati in piena sintonia, è stato associato presso la Casa Circondariale dia ...È quindi partito l', conclusosi solo nei pressi di via Napoli dove gli agenti sono ... precedentemente evaso dalla struttura penitenziaria di

Latina, inseguimento da film in centro: ladro in fuga sui tetti Il Corriere della Città

Nuova storia di violenza sulle donne in provincia. Un caso deflagrato in maniera eclatante, con un pericoloso inseguimento andato in scena fra Terracina e San Felice Circeo, terminato ...Su quel 27enne pendeva un ordine di carcerazione, ma aveva fatto perdere le sue tracce, almeno fino a ieri sera, quando è stato intercettato a Termini. Non è stato così facile per le forze dell’ordine ...