L’Aston Villa trama una mossa ambiziosa per il 29enne vincitore del triplete

(Di domenica 25 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:sarebbe interessata a ingaggiare il difensore del Manchester City Aymeric Laporte. Ilè stato collegato a un trasferimento dal Manchester City quest’estate e recentemente è stato anche collegato al Tottenham Hotspur. Secondo un rapporto di Football Insider,vuole portare rinforzi difensivi quest’estate e Unai Emery cercherà di convincere il difensore spagnolo a unirsi al club. Tuttavia, unasembra difficile perché Laporte desidera entrare in un club con la Champions League. Resta da vedere se ilè pronto a unirsi al club del West Midlands nonostante l’assenza della Champions League. Laporte ha dimostrato di essere un difensore affidabile in Premier League nel corso degli anni ...

A muovere passi concreti, invece, è già stato, destinazione che però non convince più di tanto il bianconero. Che monitora la situazione e, intanto, riflette. Perché a Torino ha ...Dopo la parentesi alla Roma , stavolta'ex portiere ha deciso di lasciare il suo porto sicuro in modo definitivo e provare una nuova avventura. Sarà il deus ex machina dell'che, con ...Nelle ultime ore però dalle immancabili squadre di Premier League si sta facendo avanti, con il ds Monchi che sta tenendo d'occhio Chiesa per un eventuale assalto. Nel frattempo a ...