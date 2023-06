Lascia la Juve e va alla Fiorentina | tutti i dettagli

L'ex Porto non è centrale nel progettoe la dirigenza della Continassa sta cercando una soluzione per separarsi dal giocatore già questa estate. Calciomercato Juventus, super ingaggio dall'...Allegrila Juventus Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro del tecnico toscano. Rilancio forte e decisivo per prendere subito Massimiliano Allegri . L'ennesima offerta ha spiazzato anche la ...Anche il difensore centrale colombiano Eddie Segurala MLS e rimane senza squadra. Continua ... Il centrocampista dellaè ambito sul mercato ed, ad oggi, non è ben definito il futuro del ...

Affare da 41 milioni: lascia la Juve per l’Arabia Saudita CalcioMercato.it

Luciano Spalletti ha ormai detto addio al Napoli: l'allenatore si prepara a un anno "sabbatico", ma c'è già una clamorosa ipotesi per il suo futuro ...Nel frattempo, dalle vacanze, arriva il pressing bianconero “laterale” per dare una spintarella a Rabiot nella scelta. Qualche messaggio dai compagni sulla chat di squadra e anche in privato, qualche ...