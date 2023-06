L' annuncio di Prigozhin | dietrofront delle truppe

In una marcia di 24 ore secondole sue truppe privare erano arrivate a 200 chilometri da Mosca. 25 giugno 2023... ex capo di Stato Maggiore delle forze armate britanniche, all'indomani della marcia su Mosca dell'organizzazione di mercenari e del successivocheandrà 'in esilio' in Bielorussia....segrete prima del loroufficiale. Questa volta, però, si è deciso di tacere. E il motivo è presto spiegato: se gli ufficiali americani avessero rivelato al mondo i piani di, ...

Prigozhin accetta il negoziato e ferma la Wagner: “Non sia versato sangue russo, torniamo alle basi" - Cremlino: "Archiviato procedimento penale contro Prigozhin", andrà in Bielorussia - Cremlino: "Archiviato procedimento penale contro Prigozhin", andrà in Bi RaiNews

“Torniamo indietro per non spargere sangue russo”. Con questo messaggio diffuso da Yevgeny Prigozhin, a capo della Wagner, l’uomo che nemmeno 24 ore prima aveva innescato la rivolta contro Putin e che ...Il capo della compagnia mercenaria, Evgenij Prigozhin, richiama i suoi uomini nelle basi. Andrà in Bielorussia e non sarà processato ...