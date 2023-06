Landini sbraita contro Meloni | non ha la maggioranza E minaccia lo sciopero

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 giugno 2023) Maurizio, segretario Generale della Cgil, è stato ospite dell'edizione del 25 giugno di Mezz'ora in più, talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata. Il sindacalista non ha risparmiato pesanti critiche al governo guidato da Giorgia, agitando anche ladellogenerale: “Questo governo che ha lain Parlamento non ha lanel Paese. Se pensa di fare riforma costituzionale e non riconoscere sindacato, noi non ci stiamo.generale? Noi non escludiamo nulla. Situazione intollerabile. La gente che lavora non ce la fa più. Poca partecipazione alla manifestazione? La novità della piazza di ieri è che non c'era solo il sindacato, ma centinaia di associazioni che chiedevano cambiamento sui diritti, a ...