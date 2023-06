L’Al Hilal non frena | pronto il colpo Taremi | sul piatto 35 milioni

(Di domenica 25 giugno 2023)continua a fare la spesa nei big club, dopo gli arrivi di Ruben Neves e Kalidou Koulibaly, il club degli Emirati Arabi avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso Mehdi, capocannoniere dell’ultimo campionato di Primeira Liga.A riferirlo è Al Ain: per lui sarebbeun investimento di 35di euro. Una brutta notizia per il Milan, al quale il centravanti era stato accostato da alcuni media portoghesi nelle ultime ore. SportFace.

Ancora meglio è andata a Kalidou Kolibaly,'ex difensore del Napoli che dopo una sola stagione con la maglia del Chelsea ha deciso di accasarsi all'a fronte di un ingaggio da circa 30 ....... Per il difensore senegalese contratto faraonico da 30 milioni di euro a stagione addirittura. I napoletani, oltre a un sincero in boccalupo, in queste ore stanno anche apprezzando'ex ...I grandi campioni non bastano più, ora'Arabia Saudita ha messo nel mirino anche gli allenatori. E fa ...sulla panchina dell'- ...con forza la sua candidatura sulla panchina dell', club che ...