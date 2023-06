Lago di Nemi | ritrovato possibile reperto legato alle leggendarie navi di Caligola

Una scoperta misteriosa è avvenuta aldi, ai Castelli Romani . La Protezione Civile comunale di, incaricata dell'importante compito di effettuare la pulizia dei fondali del, ha fatto la scoperta straordinaria. Durante ...a a a Era la notte del 31 maggio 1944: andavano a fuoco le famose Navi di, due navi imperiali romane attribuibili a Caligola, affondate sul fondo deldi, recuperate in una impresa archeologica condotta sotto il Fascismo dal 1928 al '32. QUI il video. I preziosi reperti erano stati messi al riparo da una costruzione dell'architetto ...I bacini di Albano epagano un dazio ai prelievi in falda che sono resi necessari dal boom ... E' stato quello l'anno in cui, il principaledella provincia romana, è stato 'sacrificato' alle ...

Lago di Nemi, ritrovato possibile reperto legato alle navi di Caligola leggo.it

Nemi (attualità) - da parte di alcuni subacquei volontari con la collaborazione della locale protezione civile e del centro ittico Catarci. ilmamilio.it Grandi pulizie estive al ...Castel Gandolfo, apertura straordinaria dell'incile dell'Emissario del Lago Albano nei giorni scorsi, con centinaia di visitatori, con l'accesso alla struttura costruita dai ...