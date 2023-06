Se sarà un vero e proprioai live non è però così certo. Il marito di Sir, David Furnish, ha detto a Sky News che questa potrebbe non essere una vera e propria fine. 'Non credo che starà ...Il festival si chiuderà stasera col concertone diJohn: è annunciata come l'ultima esibizione della sua vita nel Regno Unito. "Non c'è modo migliore per direai miei fan britannici". ...Leggi Anchea Tina Turner, morta a 83 anni la regina del rock L'arresto 'Ha cercato di ingerire la droga ... Leggi Anche Morte Tina Turner: daJohn e Mick Jagger, il cordoglio dei big della ...

L'addio di Elton John, per la prima volta sul palco del Festival di Glastonbury: "Un finale perfetto" TGCOM

Data finale nel Regno Unito del suo tour il Farewell Yellow Brick Road Tour. Con lui potrebbero esibirsi Lady Gaga, Harry Styles, Britney Spears, Ed Sheeran e Dua Lipa ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...