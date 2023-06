L’abito non fa il monaco ma la prima impressione è quella che conta | i segreti per non fallire

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 25 giugno 2023) La, questa è la verità. Basta un’occhiata per formarsi un’opinione e riuscire a confutarla sarà complicato. Osservare un volto per pochi secondi è sufficiente per far costruire una. Nello specifico bastano 33 millisecondi per formulare un giudizio. Gli scienziati sono giunti alla conclusione che il tempo necessario per farsi unaè veramente breve. Com’è possibile dato che nemmeno conosciamo chi ci troviamo davanti? Come fare una buona– Ilovetrading.itIl cervello elabora conclusioni istantanee in base ai segnali che riceviamo. Vediamo alcuni aspetti, li associamo ad altri elementi da noi acquisiti in precedenza e formuliamo un giudizio. La postura, il tono di ...