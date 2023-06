La Wagner si ritira | trovato l' accordo tra la Russia e i ribelli | Prigozhin non sarà processato - DIRETTA

Leggi su today

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo ore di tensione e di trattative i miliziani dellahanno deciso di tornare verso sud per evitare "spargimento di sangue russo", ha dichiarato in un audio il loro leader Yevgeny. Finisce così la "guerra civile in", durata meno di 24 ore, nonostante Putin abbia parlato...