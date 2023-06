La Wagner si ritira e Kiev ne approfitta | scatta l’offensiva sul fronte orientale 

(Di domenica 25 giugno 2023) Lafa marcia indietro everso Mosca resta soltanto un annuncio. Decisivo da questo punto di vista il lavoro diplomatico portato avanti dagli uomini di Putin, in primis dal presidente bielorusso Lukashenko, che hanno aperto a condizioni ritenute valide per far indietreggiare i mercenari. Gli uomini dellanon saranno perseguiti dai tribunali L'articolo proviene da Il Difforme.

Chi è Evgenij Prigozhin, il capo della Brigata, unico avversario di Putin - guarda IL GIALLO - E sono tanti i gialli sulla vicenda. Dopo che Putin aveva parlato di 'tradimento' sostenendo che ...Le mediazioni del presidente bielorusso Lukashenko sembrano aver posto fine al tentativo di 'ribellione' delle truppe mercenarie russeguidate da Yevgeny Prigozhin che ha tenuto per 36 ore il mondo con il fiato sospeso, arrivando a 200 chilometri da Mosca. Lo 'chef di Putin' e i suoi miliziani non saranno perseguiti, riprende ...Evacuazioni e checkpoint: così Mosca si prepara all'assedio della

Colpo di Stato in Russia, la Wagner si ritira da Rostov. Mosca sull ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La guerra in Ucraina giunge al giorno 487. Dopo essersi ribellata, la brigata Wagner ha fermato la sua avanzata a 200 chilometri da Mosca. "Torniamo indietro per non spargere sangue", ha spiegato il c ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...