La Wagner si ferma a 200km da Mosca | “Torniamo indietro | ma gli Usa sapevano tutto”

(Di domenica 25 giugno 2023) Poche ore dopo aver evocato l’inizio di una “guerra civile”, il capo della compagnia mercenaria russa, Evgenij Prigozhin, hato i suoi uomini quando erano ormai a 200 chilometri da. Dopo un’intera giornata di insurrezione armata, l’uomo d’affari a capo della milizia di mercenari ha finalmente ordinato ai suoi uomini in marcia versodi “tornare” e “tornare ai campi”, in seguito alla mediazione di Minsk. I combattenti si sono così ritirati da Rostov, dove avevano preso il controllo delle infrastrutture militari. Secondo i blogger militari russi, 15 soldati disono stati uccisi durante la rivoilta. Lasie tornaProprio la Bielorussia accoglierà Prigozhin, che lascerà ...

Il capo della compagnia mercenaria, Evgenij Prigozhin, accetta la mediazione di Lukashenko ei suoi uomini a 200 km da Mosca. Andrà in Bielorussia e non sarà processato. Morti 15 soldati ...,...... Evghenii Prigozhin si. Non voglio un bagno di sangue, e' la sua ben poco credibile ... Il comandante dellanon sara' perseguito e, fa saper il Cremlino senza fornire spiegazioni, si ..." La situazione è stata risolta senza nuove vittime , senza aumentare il livello di tensione", ha aggiunto, tra i timori di uno scontro diretto tra le forze di sicurezza russe e i combattenti...

MOSCA - L'inchiesta penale contro Yevgeny Prigozhin sarà sospesa e il capo della Wagner andrà in Bielorussia. Lo ha annunciato il Cremlino, riporta la Tass, aggiungendo che Vladimir Putin è ...La marcia di Yevgeny Prigozhin si è fermata a 200 chilometri da Mosca. Il capo della Wagner ieri mattina ha lanciato la sfida direttamente a Vladimir Putin penetrando con le sue milizie in territorio ...