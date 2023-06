La verità sulla crisi delle famiglie italiane | Stanno lottando per sopravvivere rivela una volontaria di un baby bank

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie Una mamma di due figli ha raccontato come ilto presso unl'ha aiutata e ha incoraggiato gli altri a fare lo stesso. Kate Moran si è offertaper aiutare altreche lottano durante il periodo dieconomica. Iforniscono beni essenziali per neonati e bambini piccoli ache vivono in povertà, come pannolini, vestiti, letti, giocattoli e libri. Ci sono oltre 200nel Regno Unito che operano da negozi, centri comunitari, unità di magazzino e persino salotti e garage privati. L'articolo include anche un elenco diper regione. Leggi di più per scoprire come puoi aiutare. Di cosa ...