(Di domenica 25 giugno 2023) Si chiama «Spunto Edu», è made in Bergamo, fondata da due giovani e si sta imponendo come il primo portale web per il supporto a studenti con dislessia e con difficoltà specifiche di apprendimento. Innovazione, tecnologia e modelli innovativi di business diventano anche leve di inclusione digitale a scuola eimprese

...ARCI ed è aperta a chiunque voglia sostenere le battaglie LGBTQIA+ per una regione piùe ... tramite Cents (unache gestisce in modo smart progetti e - commerce di beneficenza) ...Spill , un nuovo social network che promette di essere una piattaforma più sicura,e divertente di Twitter, è stato lanciato in beta su iOS. La, fondata da due ex dipendenti di Twitter, ha raccolto 10 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da ...... progettata per offrire un'esperienzaa tutti i bambini. L'app ha funzionalità speciali ... l'idea dellabarese Marshmallow Games di Gennaro Totorizzo 22 Aprile 2022

La startup inclusiva che mette ordine nelle relazioni con mappe visuali L'Eco di Bergamo

Si chiama «Spunto Edu», è made in Bergamo, fondata da due giovani e si sta imponendo come il primo portale web per il supporto a studenti con dislessia e con difficoltà specifiche di apprendimento. In ...L’evento WMF - We Make Future 2023 ha visto oltre 60.000 presenze da 85 Paesi. Appuntamento per la prossima edizione dal 13 al 15 giugno 2024 ...