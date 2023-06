La rivolta del gruppo Wagner in Russia cambierà molte cose

(Di domenica 25 giugno 2023) Ci potrebbero essere conseguenze per la guerra in Ucraina, ma soprattutto per il regime del presidente Vladimir Putin

Da una parte l'obiettivopresidente russo era 'spaventare sia l' élite russa che quella internazionale', dice all' Adnkronos e per questo 'aveva bisogno di inviare un messaggio che non è lui la ...Lo ha detto l'ufficiogovernatore citato dall'agenzia Ria Novosti. Comments commentsQueste sono solo alcune delle possibili interpretazioni dei fatti di ieri e delle conseguenze delladi Wagner, con il ruolo prominentepresidente bielorusso Lukashenko. Secondo il ...

La rivolta militare del gruppo Wagner è finita Il Post

Secondo alcuni organi di informazione, sarebbero i 15 militari russi uccisi durante la marcia verso la capitale. Blinken a Kuleba: «Immutato sostegno» ...La rivolta di Prigozhin ha e avrà conseguenze gigantesche, sia dal punto di vista psicologico che politico. Per chi è al potere, per gli oligarchi, per il popolo, che forse ora ha perso fiducia in Put ...