La ribellione di Prigozhin ha ferito a morte Putin L’analisi di Rohac

(Di domenica 25 giugno 2023) La rivolta militare in Russia è finita, è durata meno di 24 ore, e ha dimostrato che il potere di Vladimirha varie falle interne, sebbene ancora regga la forza delle ondate. Il capo dellaYevgeny, oligarca alla guida di varie società tra cui la milizia Wagner Group che ha condotto il semi-golpe, andrà in Bielorussia. Resterà impunito nella sostanza, se non lo pseudo confino nella Mosca Bianca (di cui non si sa granché), frutto di una mediazione condotta dal batka, Alexander Lukashenko, abile approfittatore degli spazi diplomatici che questa “razborki”, guerra tra gang, permetteva. Come aveva previsto Dmitri Alperovitch su queste colonne, qualcosa di più sarebbe successo sefosse riuscito a superare il weekend da uomo libero. Non ci è riuscito. Nell’accordo mediato da Lukashenko, ...

La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere I militari: stare cono con Putin I 3 motivi per i quali la Wagner ha scelto Rostov per sfidare Putin Putin sulladi: "È un ...I negoziati tra Lukashenko esono andati avanti tutto il giorno, ha aggiunto il servizio ...sviluppo degli eventi attuali dimostra che le azioni di coloro che hanno organizzato la...Il prezzo dellalascerà la Russia per la Bielorussia, mentre l'indagine penale nei suoi confronti sarà archiviata. Decisiva la mediazione del presidente bielorusso Alexander ...

Dalle accuse alla ribellione: cosa c'è dietro la rivolta di Prigozhin contro Mosca ilGiornale.it

Dopo la ribellione del gruppo Wagner, in Russia i pro-Putin cercano di giustificare le azioni del loro presidente e cantano vittoria.Sebbene non è all'orizzonte l'imminente crollo del governo russo, gli eventi del fine settimana "probabilmente danneggeranno in modo sostanziale il governo di Putin e lo sforzo bellico russo in Ucrain ...