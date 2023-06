La Promessa | trame dal 26 al 30 giugno 2023 | Jana si dimostra un' alleata preziosa per Manuel

(Di domenica 25 giugno 2023) Ecco le anticipazioni de Ladal 26 al 30: la nuova soap spagnola va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. Ecco le anticipazioni dellede La, in onda su Canale 5 dal 26 al 30alle 14:45. La nuova soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno aExpósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de Laper vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire Lain streaming, in diretta e on demand. Lunedì 26Grazie a...

La Promessa, le trame dal 26 al 30 giugno 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Nelle prossime puntate de La promessa, Manuel avrà un brutto incidente e Jimena riuscirà a convincerlo a sposarla ...Ecco le anticipazioni delle trame de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 19 al 23 giugno 2023 alle 14:45. La nuova soap spagnola… Leggi ...