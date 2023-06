La Promessa | anticipazioni 26 giugno | il duca deluderà Cruz? Manuel convincerà i genitori? Teresa capisce tutto

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 25 giugno 2023) La26: il padre di Jimena non conferma la sua presenza al grande evento organizzato alle tenuta.ha preso una decisione che spera gli risolva i problemi. Uno scontro tra Leonor e Mauro fa capire acome stanno le cose tra loro. Ròmulo vicino a Pia nel difficilissimo momento. La26: ilnon andrà alla battuta di caccia? Avrete visto cheha pensato ad una battuta di caccia a “La“, per “conquistare” ile fare in modo che sua figlia Jimena torni. Alonso si è dimostrato d’accordo con la moglie. Prima del grande evento, però, alla tenuta c’è una cena e gli invitati assicurano che ...