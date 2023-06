“La noia” | alla scoperta del nuovo brano dei Santi Francesi VIDEO

(Di domenica 25 giugno 2023) “Laci fa paura. Ora più che mai, dovremmo re-imparare ad anrci, a non spaventarci davanti ai momenti di vuoto“– Foto di Simone BiaviatiDopo aver conquistato l’affetto di migliaia di fan prima sul palco di X Factor e poi su quelli del loro primo tour nei club, itornano con nuova musica. Esce “La” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), ilsingolo del power duo, disponibile in streaming e in digital download al seguente link: https://epic.lnk.to/. “Questa canzone per noi è un input, senza troppe pretese, a dare valore positivo– raccontano i– Laci fa paura. Ora più ...

approfondimento Musicultura, i Santi Francesi tornano al festival elogiando LaSimone ... approfondimento Musica e concerti, tutti i video Ilaria Argiolas ha ridato il viaserata con Vorrei ...... crisi, forse un po' dinella coppia. Possono preparare le basi solide per un bel futuro. Domani si rendono conto che in amore non è tutto come prima. Favoriti i contatti di lavoro grazie......storico tavolo ottagonale per presentare la mostra dal titolo Felicitazioni! CCCP - Fedeli... LA STORIA DEI CCCP IN UNA MOSTRA A REGGIO EMILIA La conferenza stampa si è aperta con il video di,...

Oratorio, antidoto alla noia – AndriaLive.it AndriaLive

E’ perugino, ex grifone di grido, ex giocatore di grande livello che ha disputato qualcosa come 277 partite in Serie A. Ma Marcello Castellini, classe 1973, ha anche ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...