La mossa Ue sulla sicurezza economica letta da Zecchini

(Di domenica 25 giugno 2023) La Commissione Europea ha da poco presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta che traccia le grandi linee di quella che chiama Strategia europea per la. In realtà, non si tratta di una vera strategia perché non fissa con precisione i traguardi da raggiungere, tempi e strumenti in analogia a quanto ha fatto con il programma Next Generation EU, che si è tradotto nella strategia dei Piani nazionali di ripresa e resilienza. Per questi si sono impegnate risorse aggiuntive da erogare a condizioni ben determinate e alquanto rigide sul raggiungimento delle mete intermedie. Il PNRR è una strategia per lo sviluppo nella stabilità, mentre l’ultima proposta vuol abbozzare una strategia per lo sviluppo nella. La Commissione intende innanzitutto richiamare l’attenzione dei paesi membri sui rischi per le loro ...