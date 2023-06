‘La mia vita con Fernando’ | di Sara Volpi

Ecco cosa stanno esprimendo attori, musicisti e conduttori, da Stefano Accorsi a Ligabue e Fiorello 'In lacrime perRomagna', ha scritto così Simona Ventura condividendo su Instagram e Twitter ...Mamadre è una mamma single, lo è stata per tuttavita', ha dettoragazza. 'mamma è il mio esempio più grande'.Ha detto: 'Non voglio morire senza sapere dov'èfiglia'. 'Maria è una donna incredibile. Racconta di Emanuela ai nipoti,chiama Lellè. Ha lasciato il suo pianoforte in salotto. Lo suona Salomè,...

Lenny Kravitz: «Chi vuole sedersi sulla mia poltrona» Vanity Fair Italia