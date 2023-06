La Juve stringe per Parisi | il gol con l'Italia | l'ipotesi contropartite e il sogno del papà

... gestore dellaNext Gen, e dalla promozione di Giovanni Manna . È stato lui a portare avanti ... Ora il focus sarà sul centrocampo, dove siper ottenere il sì di Rabiot per il rinnovo di ...Quindi un primo contatto tra le due società,e Arsenal, che potrebbe presto trasformarsi in un negoziato nel caso in cui il francese salutasse la Vecchia Signora. Parola d'ordine "andare sul ...I bianconeri puntano ad un minimo di 40 (ma c'è chi parla anche di 60) milioni di offerta per lasciarlo partire, perciò il cerchio sulle possibili pretendenti all'estero si. Come riporta la ...

La Juve stringe per Parisi: il gol con l'Italia, l'ipotesi contropartite e il ... Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...