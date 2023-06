La Dichiarazione di Bruxelles dei giuristi russi internazionalisti e per i diritti umani sulla responsabilità della Federazione

(Di domenica 25 giugno 2023) Un gruppo di avvocati, studiosi di diritto e attivisti per iha co-firmato ladiper la guerra di aggressionea contro l’Ucraina e i crimini internazionali commessi in contesto bellico. Laè stata presentata a margine del forum UE-a democratica al Parlamento europeo e aperta alla firma la scorsa settimana. Tra le firme anche espertinel diritto internazionale e deifuggiti da Mosca Il testoè stato pubblicato il 9 giugno scorso sul principale portale di media indipendenti ...

È cominciata immediatamente dopo laaccennata una ridda di commenti, tutti non ... In Italia l'economia arranca è fin' ora gli effetti portati da quella manovra messa in atto a...... frase che è già unapoetica, perché smorza gli aspetti più taglienti della ricerca ... ' Dopo le esperienze a New York, Roma eho sentito la necessità di tornare alle mie radici. ...Migranti, sfida europea Sui migranti la strategia del Governo resta ferrea ma a... "Lasiglata a Tunisi e il lavoro che prosegue in queste ore per un pacchetto di aiuti ...

Collegamento con David Carretta da Bruxelles su Consiglio ... Radio Radicale

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dalle critiche all'Europa su tassi di interesse, Mes e Pnrr espresse in Parlamento durante le sue ultime comunicazioni, ai toni decisamente più 'soft' utilizzati arrivando a Bruxelles per il Consiglio ...