(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi desidero parlarvi di una cosa meravigliosa che mi capita ogni mattina: lacon. Non allarmatevi, nulla di osceno come potrebbe sembrare, si tratta semplicemente del mio modo di iniziare la giornata. Vi stupirò: mi sveglio la mattina presto! Intorno alle 6.30 apro gli occhi, inseguo qualche sogno fuggitivo sul cuscino, lo schiaccio, poi vado in cucina e mi scaldo il latte, nella tazza metto il caffè solubile e un cucchiaino di zucchero, prendo i biscotti che non devono mai e poi mai mancare, li zuppo con estrema soddisfazione, finita lami stiracchio e… torno a letto! Quando mipiù teatrale, faccio finta di vestirmi di fretta, mi fermo ed esclamo: “Ah, già, ma io non lavoro”, in effetti sonomente disoccupato, e torno a letto con una gioia ancora più intensa. ...

La colazione con rinculo è il mio rituale del mattino: così mi sento libero, saggio e felice Il Fatto Quotidiano

