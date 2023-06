La chiesa di San Vittore | dove Gotico e Barocco si incontrano e si uniscono

(Di domenica 25 giugno 2023) Terno d’Isola. Ile ilsiin maniera indissolubile all’interno delladi SanMartire. Destinata a svolgere il ruolo diparrocchiale di Terno d’Isola, la struttura ha in realtà origini particolarmente antiche conservando sin dall’inizio l’intitolazione a sanil Moro, soldato romano di stanza a Milano martirizzato sotto l’imperatore Massimiano. I primi documenti riguardanti l’edificio risalgono al 774 d.C. quando venne probabilmente costruito sopra un tempio romano, come confermato da alcuni scavi eseguiti nel corso dell’Ottocento che riportarono alla luce avanzi marmorei. Come ricordato da Giuseppe Maironi da Ponte, la pieve era dotata di un capitolo di canonici presieduto dal parroco che ne deteneva l’ufficiatura e a ...

Apparteniamo alla provincia diGiovanni del nostro istituto che oltre che nel nord dell'India ...sociale che si inserisce nell'impegno per l'annuncio del Vangelo e il sostegno alla piccola......(15 min circa) è possibile partire direttamente dal centro di Calogna (presso laparrocchiale) e prendere la mulattiera per Magognino. Un centinaio di metri dopo il ponticello sul rio...Ai poli opposti del prato smaltato di verde un grosso masso coppellato simulacro di antichi riti pagani ed una piccolaromanica, dedicata aPaolo, edificata per 'sacralizzare' la località ...

Piccoli artisti sestesi in concerto venerdì 30 giugno a Sestu nella ... Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani

In migliaia hanno preso parte alla Processione ad Anzio, in onore di Sant'Antonio di Padova, Santo Patrono della Città.A Sant'Antioco ritornano le tradizioni della Festa di San Pietro, protettore dei pescatori. Uno degli appuntamenti che da sempre anticipa le tre feste religiose estive in citta e che rappresenta il si ...