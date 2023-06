La brigata Wagner | dall' Africa all' Ucraina | il braccio armato del Cremlino Cos' è e perchè si chiama così

(Di domenica 25 giugno 2023) L’idea iniziale era costituire una milizia sul modello del gruppo di contractor americano Blackwater che operò in Iraq spesso e volentieri ben al di là delle leggi di guerra . Era il 2014 quando Yevgeny Prigozhin , ormai da tempo entrato nell’inner circle di Vladimir Putin, fondava il gruppo. Da lì in poi per questa, mai ufficialmente riconosciuta dal, è stata solo...

La 'Marcia per la Giustizia' proclamata dal capo del GruppoYevgeny Prigozhin, che ieri ha mosso le sue truppe in rivolta verso Mosca, si è fermata a ...annunciato ieri dal leader della...Laè stata ribattezzata "la legione segreta di Putin" o "ladelle tenebre". Prigozhin ha cominciato a sostenere le cause russe con la violenza in tutto il mondo, in particolare in ...Nel 2013 Prigozhin crea la, compagnia militare privata che inizia ad operare in modo non ufficiale per l'esercito russo. Lariceve ingenti somme dal Cremlino e comincia ...

La vicenda che ha portato per 24 ore Mosca al bordo di una guerra civile ha evidenziato come ormai il presidente Putin non controlli più il potere come una volta. Evgenij Prigozhin si candida quale nu ...Fondata nel 2014 da Prighozin, la Wagner si è resa protagonista in Siria, Libia, nell’Africa sub-sahariana, creando alleanze con signori della guerra, golpisti, capi di governo ...