Kurt Angle | “Randy Orton è guarito | dovrebbe tornare presto”

(Di domenica 25 giugno 2023) Ormai le notizie sul ritorno dipotrebbero riempire una categoria a parte del nostro sito. Da quelle catastrofiche che parlano di una carriera finita per lui a quelle più ottimistiche che raccontano di unche sarebbe in forma e pronto ada un momento all’altro. In mezzo tante altre notizie fondate su indiscrezioni che allungano o accorciano i tempi del suo ritorno. Cosa è meglio in questo ambito di una bella notizia da una fonte di prima o seconda mano? A darcela è niente meno che, uno dei wrestler più amati degli ultimi vent’anni. Il campione olimpico di Atlanta 1996 ha rivelato chesi è ripreso completamente dall’intervento alla schiena e che sarebbe in attesa di un prossimo ritorno: “Sta ...

Una brutta notizia ha scosso il mondo del wrestling e dello sport in gionata: Hulk Hogan rischia seriamente di finire sulla sedia a rotelle. Queste le parole disul collega: "Hulk ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo ha detto, ospite di un podcast, raccontando di averlo visto ...Il nome Hulk Hogan è conosciuto in tutto il mondo, non solo tra gli appassionati di wrestling. Per questo motivo, stanno facendo scalpore le rivelazioni dell'ex wrestlersulle condizioni di salute di Terry Eugene Bollea (questo è il vero nome di Hulk Hogan). Come sta Hulk Hogan: la rivelazione di. L'ultimo match di Hulk Hogan . Hulk Hogan: non ...Lo ha rivelato l'amico ed ex compagno di lotta, che in un podcast ha dichiarato: "Non sente più le gambe". A causare il problema un intervento alla schiena non riuscito, che avrebbe ...

Randy Orton è vicino al ritorno secondo Kurt Angle The Shield Of Wrestling

Come molti già sapranno, Braun Strowman ha subito un grave infortunio al collo nella puntata di Raw del 1 Maggio, che si può già considerare come la sua ultima apparizione del 2023 per via della natur ...La grande prestazione di Gable Steveson alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 lo ha reso un nome molto noto. Per questo motivo, alla fine ha firmato con la WWE, ma è stato a malapena utilizzato dalla socie ...