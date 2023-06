Koulibaly | ufficiale il suo nuovo club in Arabia Saudita Niente Inter

(Di domenica 25 giugno 2023) Kalidouha concluso la sua prima stagione al Chelsea nel peggiore dei modi, alla prima estate da blues il calciatore si è trasferito.per il calciatore, esperienza in. FLOP – Èil passaggio di Kalidoudal Chelsea all’Al-Hilal in, dove giocherà con il centrocampista ex Wolverhampton Ruben Neves. Sul difensore ex Napoli ci sembrerebbe esser stato l’esse dell’, ma le cifre raggiunte dai sauditi erano impossibili da raggiungere. Il calciatore guadagnerà 25 milioni all’anno fino al 2026 e non sostituirà quindi Milan Skriniar nelnerazzurro. Si conclude così dopo un anno deludente la sua esperienza in ...

- Kalidouè un nuovo calciatore dell'Al Hilal. L'ha annunciato il club saudita con un post sui social. https://twitter.com/alhilal_en/status/1673035204749918211s=46&t=tt1 - ...Il quale, dal canto suo, strappa un contratto letteralmente faraonico:ha infatti sottoscritto un contratto triennale di ben 30 milioni di euro a stagione, in totale controtendenza con l'......, in attesa di definire anche i trasferimenti di altri due Blues come Mendy e Ziyech. Anche Agudelo è pronto a lasciare lo Spezia e il calcio italiano per l'Al - Nasr di Dubai. Già...

Le incredibili immagini dell’aereo privato con cui va in trasferta l’Al Hilal, la nuova squadra araba di Ruben Neves e Koulibaly ...Dopo una sola stagione, Kalidou Koulibaly saluta il Chelsea e si trasferisce in Arabia Saudita all'Al Hilal. Contratto faraonico per ...