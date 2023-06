Kim | tutto pronto per l’addio | percepirà un ingaggio monstre

(Di domenica 25 giugno 2023) Ormai è deciso e scritto, la prima cessione del Napoli campione d’Italia è ormai nell’aria da qualche settimana. È nell’aria già da tempo ma l’edizione di questa mattina del Corriere dello Sport conferma: Kim Min-jae è ormai davvero ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il coreano si è deciso ad accettare la proposta faraonica dei tedeschi: dodici milioni di euro a stagione. Una proposta economica più che soddisfacente e la possibilità di misurarsi in un campionato nuovo, con i detentori dello scudetto che di certo partiranno a settembre con l’obiettivo di arrivare fino in fondo alla Champions League. Kim-Bayern, i dettagli dell’operazione Kim Min Jae verso il Bayern Monaco (ANSA)Kim è stato molto vicino al Manchester United ma è stato il Bayern Monaco a spingersi più avanti, mettendosi in contatto sia con il calciatore e il suo management sia con il Napoli ...

nel carteggio del passato, il contratto necessario per convincere Kim Minjae nel luglio del 2022 ad accettare il Napoli e a rinunciare al corteggiamento del Rennes, è tutto inevitabilmente annunciato ...