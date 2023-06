Kate Middleton omaggia Lady Diana e la regina Elisabetta con il suo look

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 25 giugno 2023) Proprio negli scorsi giorni è andato in scena il Trooping the Colour, la tradizionale parata organizzata per i compleanni dei sovrani. Questa volta è stato re Carlo il protagonista dell’evento, ma c’è qualcuno che ha tentato di “rubargli” la scena. Stiamo parlando die il suo incantevoleche nasconde diversi significati.si è presa la scena, come solo lei è in grado di fare, al Trooping the Colour di quest’anno. Si tratta della tradizionale parata organizzata in onore di re Carlo per il suo compleanno, il primo da sovrano. Ildella principessa del Galles ha affascinato tutti i presenti e anche le telecamere che si sono concentrate su di lei. Eppure, dietro una scelta che può sembrare quasi casuale, in realtà il suo outfit nasconde diversi ...