Juventus | Pogba si riduce le vacanze | inizierà ad allenarsi 8 giorni prima dei compagni

(Di domenica 25 giugno 2023) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Paulha deciso di tagliarsi leper preparare al meglio la prossima stagione. Reduce da un’annata davvero complicata, in quanto caratterizzata dagli infortuni, il centrocampista francese è determinato a riscattarsi e non vuole perdere tempo. Secondo il quotidiano, dunque,a lavorare con i preparatori alla Continassa già il 2 luglio, ben ottorispetto ai suoi, attesi al centro sportivo il 10 luglio. Il Polpo vuole fare tutto il possibile per mettersi finalmente alle spalle il lungo infortunio ed è disposto anche a rinunciare ad alcunidi ferie. SportFace.

