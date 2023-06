Juve | Rabiot sempre più convinto ad accettare il rinnovo in bianconero

(Di domenica 25 giugno 2023) Nonostante le voci continuino a rincorrersi, in merito a potenziali interessi nei suoi confronti provenienti dalla Premier League, secondo la Gazzetta dello Sport, la proposta economica più valida ...

... in merito a potenziali interessi nei suoi confronti provenienti dalla Premier League, secondo la Gazzetta dello Sport, la proposta economica più valida perresta proprio quella della Juventus,...TORINO -, il secondo matrimonio si può fare. Con cautela, passo dopo passo, alla Continassa cresce la fiducia sulla possibilità che Adrien possa pronunciarsi nel modo che tutti auspicano in casa ...Allegri stravede nel giocatore e sogna un super centrocampo con Pogba e. A favorire l'operazione è la situazione contrattuale del serbo che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Lotito è ...

Rabiot-Juve ancora insieme: cresce l'ottimismo, la trattativa La Gazzetta dello Sport

Cristiano Giuntoli tecnicamente non si è ancora liberato dal Napoli, ma il disgelo con Aurelio De Laurentiis prosegue, l’ottimismo cresce e se tutto andrà secondo programmi nei primi giorni della sett ...Secondo La Gazzetta dello Sport, i 7 milioni annui offerti dalla Vecchia Signora, sono la proposta migliore attualmente in mano al centrocampista francese ...