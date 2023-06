Juve | Pogba cambia marcia | allenamenti anche all' alba

Paulcontinua nella sua preparazione a Miami per la prossima stagione. Il centrocampista francese, dopo un'annata caraterizzata dai tanti problemi fisici , vuole arrivare al 100% al ritiro del ...Allegri stravede nel giocatore e sogna un super centrocampo cone Rabiot. A favorire l'operazione è la situazione contrattuale del serbo che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Lotito è ...Paul, tra un allenamento e l'altro, continua ad essere molto attivo sui propri social network. Il centrocampista francese della Juventus nelle ultime ore ha infatti preso in giro l'amico Khaby Lame ,...

Juve, Pogba non risparmia Khaby: la presa in giro sui social Corriere dello Sport

La scorsa estate Paul Pogba tornava alla Juventus dopo l'esperienza al Manchester United. Tuttavia la stagione del francese non è andata come si sperava a causa dei numerosi infortuni in cui è incappa ...Il francese si allena in palestra e punta con decisione la nuova stagione per farsi trovare pronto agli ordini di Max Allegri. (da paulpogba Instagram) ...