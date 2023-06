Juve | il primo obiettivo è la conferma di Rabiot

La, quindi, rischia seriamente di perderlo a zero ma non ha mollato la presa. Anzi, Massimiliano Allegri ha indicato la conferma di Rabiot come una delle priorità di questa complicata sessione ...Commenta perDall'Inghilterra sono sicuri, il Tottenham vuole Gleison Bremer , difensore brasiliano della ... La, dal canto suo, sarebbe disposta ad ascoltare e a sedersi al tavolo delle ...... e sicuramente che ci vuole tempo per ambientarsi perchè anche molti campioni si sono trovati in difficoltà al loroanno, basti pensare a Zinedine Zidane alla prima stagione con la. Cosa ...

Juve, mercato bollente: fasce più giovani, Weah primo colpo. E poi... Tuttosport

Sono giorni caldi per definire il futuro di Adrien Rabiot. Il contratto del centrocampista francese scadrà ufficialmente tra poco più di una settimana e la Juventus è in attesa di una risposta definit ...Furia Aurelio De Laurentiis contro la Juventus: "Gli hanno rubato la moglie". Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo ...