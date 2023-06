Juve | a giorni l’arrivo di Giuntoli come nuovo direttore sportivo

(Di domenica 25 giugno 2023) Cristianosarà ildellantus, probabilmente il 3 o 4 luglio prossimo. Le ultime Cristianosarà ildellantus, e probabilmente firmerà il suo contratto con i bianconeri il 3 o 4 luglio prossimo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ormai ex Napoli rinuncerà a ricchi premi che gli spettano (si parla di 2 milioni di euro) per liberarsi dagli azzurri con un anno di anticipo.

Cristiano Giuntoli asarà il nuovo direttore sportivo della Juventus, probabilmente il 3 o 4 luglio prossimo. Le ultime Cristiano Giuntoli asarà il nuovo direttore sportivo della Juventus, e probabilmente firmerà il suo contratto con i bianconeri il 3 o 4 luglio prossimo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ormai ...1 Quella in cui stiamo per entrare non sarà solo l'ultima settimana di questo giugno 2023 ma anche la prima, dopo un lungo corteggiamento, di Cristiano Giuntoli alla. Il ds del Napoli viveda separato in casa nel club di De Laurentiis e, se tutto andrà come da programmi, riuscirà a liberarsi dalla sua attuale squadra per celebrare un matrimonio con la ...... se tutto va come dovrebbe andare, nei prossimie non oltre la settimana entrante potrebbe ... Chiesa ai titoli di coda con la. Ecco quando Giuntoli debutterà da ds Juventus. Secondo il ben ...

Giuntoli Juve, il DS arriva a giorni: svelati i suoi primi obiettivi Juventus News 24

La mano di Max: vertici con Manna, Milik confermato, la corte a Rabiot, il colpo Weah, Magnanelli nello staff. La società segue la strategia elaborata col tecnico, convinta della sua permanenza ...In caso di esclusione dei bianconeri, la Fiorentina potrebbe ritentare l'assalto alla Conference: un anno senza Europa rischia però di zavorrare il Ranking per il nuovo Mondiale per Club.