(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo le tre medaglie individuali dei giorni scorsi, la spedizione azzurra in quel di Odivelas (Portogallo) si conferma competitiva anchegiornata conclusiva e si ferma ad un passo dalla medagliamiste dei Campionatidiun po’ amaro per il team italiano, che aveva raggiunto la semifinale per poi accusare due sconfitte consecutive. In precedenza la selezione tricolore aveva debuttatoPool C vincendo per 4-2 sulla Romania (grazie ai punti di Alice Bersellini, Antonio Esposito, Alessandro Bruno D’Urbano e Lucia Magli) e regolando ai quarti per 4-1 Israele (decisivi Bersellini, D’Urbano, Magli e Maila Pagliaro). Gli azzurrini hanno ...

L'atleta è stata convocata in Nazionale per partecipare agli Euro Games, i giochiorganizzati dai Comitati olimpici del vecchio continente che fungeranno anche, come pere pugilato, da ...CALENDARIO COMPLETO GIOCHI2023: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER ... 1 carta olimpica ai vincitori e alle vincitrici delle gare- punti per il ranking olimpico ...I Giochisaranno una tappa fondamentale nel cammino verso le prossime Olimpiadi perché ... beach soccer, break dance, canoa (slalom e sprint), ciclismo (Bmx freestyle e mountain bike),, ...

Judo, Europei Cadetti 2023: buon quinto posto per l'Italia nella prova a squadre, oro all'Azerbaigian OA Sport

Terza ed ultima giornata in terra mongola contrassegnata dall’assegnazione degli ultimi cinque ori, di cui uno appannaggio dei padroni di casa ...La Nazionale italiana continua a conquistare una medaglia al giorno e raggiunge quota tre podi individuali ai Campionati Europei Cadetti 2023 di judo, in corso di svolgimento a Odivelas (in Portogallo ...