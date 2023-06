Jorginho ha detto no | salta il ritorno in Serie A

Sarri aveva dato l'assenso a Torreira come regista, facendosi poi suggestionare dall'opzione(ma non èche lasci l'Arsenal a condizioni favorevoli). Considera Gedson Fernandes adatto ...Niente da fare per il ritorno diin Serie A: il centrocampista della nazionale hano al corteggiamentoA gennaio è rimasto a Londra, cambiando semplicemente maglia e passando dal Chelsea all'Arsenal. Sotto contratto ...Ore 10.44 - Pista giovane per l'attacco della Roma: è il brasiliano Savio,Savinho, di ... Ore 8.20 - Lazio sempre alla ricerca di un regista di centrocampo: rispuntano i nomi die di ...

Salta il ritorno in Serie A: Jorginho ha detto no CalcioMercato.it

Sarà ridefinita la lista degli acquisti dopo alcuni obiettivi sfumati. L’allenatore aspetta di capire anche se Luis Alberto rinnoverà ...ROMA - Parte. No, vuole restare. Dall’Inghilterra rimbalzano indiscrezioni contrastanti su Jorginho. C’è chi lo dà in partenza in vista degli arrivi di Harvetz e Rice all’Arsenal. C’è chi assicura che ...