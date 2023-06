Italia Under 21 | Tonali è il re degli assist | il dato impressionante

1 Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'21, commenta ai microfoni di Rai 2 la vittoria per 3 - 2 sulla Svizzera U21: 'Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma dovevamo fare più gol. Forse abbiamo pagato la prima partita sul ...Fabiano Parisi, giovane esterno dell'U21, ha parlato dopo la vittoria degli azzurrini contro la Svizzera Fabiano Parisi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell'21 contro la Svizzera per 2 - 3 dove ha segnato il gol del momentanteo 0 - 3. LE PAROLE ...L'batte la Svizzera 3 - 2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agli Europei21. A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la sconfitta ...

FINALE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

Subito dopo la partita vinta 3-2 contro la Svizzera, il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato ai microfoni della Rai. Il ct ha raccontato così la gara: «Nel primo tempo bene, abbiamo fatto ...Oggi domenica 25 giugno alle ore 18:00 nella cornice della Cluj Arena, per l’Italia U21 del Ct Paolo Nicolato è già tempo da dentro o fuori in quest’Europeo di categoria. Dopo la pessima direzione arb ...