Italia U21 | Nicolato | “Tre punti importanti | abbiamo reagito bene”

Raoul Bellanova, esterno dell', ha parlato dopo il successo degli azzurrini contro la Svizzera Raoul Bellanova, ai microfoni di Rai Sport, ha così parlato dopo la vittoria per 3 - 2 contro la Svizzera da parte dell'...1 Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Under 21, commenta ai microfoni di Rai 2 la vittoria per 3 - 2 sulla Svizzera: 'Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma dovevamo fare più gol. Forse abbiamo pagato la prima partita sul ...Ora l'affronterà la Norveglia nella terza sfida del ...

FINALE Italia-Svizzera 3-2: gol di Pirola, Gnonto, Parisi, Imeri e Amdouni | La diretta La Gazzetta dello Sport

La vittoria con la Svizzera ha rimesso in carreggiata un Europeo Under 21 che per la Nazionale italiana si era fatto terribilmente complicato dopo il ko all'esordio con la Francia. Al netto degli erro ...EUROPEI U21 - Le parole dell'allenatore degli Azzurrini dopo il primo successo nel girone per 3-2 contro la Svizzera ...