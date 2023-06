Italia U21 | la difesa preoccupa | tra amnesie e 4 gol in 2 partite

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) La vittoria con la Svizzera ha rimesso in carreggiata un Europeo Under 21 che per la Nazionalena si era fatto terribilmente complicato dopo il ko all’esordio con la Francia. Al netto degli errori arbitrali, che hanno penalizzato nel risultato gli Azzurrini nel primo match del gruppo, rimane comunque il pesante dato dei gol subiti: 4 in due gare. La media è presto fatta: questa, in Romania (dove sta giocando il proprio girone), subisce due reti a partita. Troppe. La sensazione, tra l’altro, è che gli Azzurrini vadano ancora più in difficoltà quando si trovano ad avere un atteggiamento passivo e un baricentro basso, come accaduto contro la Francia. Ma anche contro la Svizzera, i primi minuti della ripresa che avrebbero dovuto essere di controllo, hanno sortito l’effetto opposto. Una difficoltà che ha il proprio fondamento anche negli errori ...