Italia U21 | il modulo 3-5-2 è quello giusto? Reparti troppo scollegati

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo due partite del girone degli Europei Under 21, si apre la riflessione tattica sulla Nazionalena allenata da Paolo Nicolato. L’elevato numero di reti concesse nel due match contro Francia e Svizzera (4 in totale, equamente distribuiti) ha fatto suonare un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Se l’atteggiamento ha avuto un suo peso, con gli Azzurrini andati in affanno in situazioni di difesa posizionale, anche la scelta delsembra presentare qualche limite. Il 3-5-2, per sua struttura, rischia di lasciare scoperte porzioni di campo decisive: tra centrocampo e attacco, c’è una zona centrale che va riempita con i movimenti in avanti delle mezzali o con quelli all’indietro di una delle due punte. Ma qualora non fossero ben coordinati, il rischio èda un lato di non riuscire a pungere e dall’altro di ...