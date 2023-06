Italia U 21 | Parisi | 'Il gol è dedicato a mio padre | complimenti non me ne faceva mai'

Dopo il triplice vantaggio del primo tempo firmato da Pirola, Gnonto e, gli Azzurrini ... ultima avversaria dell'. Poco più di una decina di minuti sul cronometro e gli Azzurrini sembrano ...... l'dimostra di avere le caratteristiche per fare strada nel torneo : sia Tonali che Gnonto appaiono fuori categoria, finché tengono fisicamente, Carnesecchi è una garanzia e, finalmente ...3 Svizzera -2 - 3Carnesecchi 6,5 - Nel primo tempo compie due interventi importanti per lasciare inviolata la ... mette il piede anche nel tris di. Al 66' si divora il poker in ...

Svizzera-Italia, Fabiano Parisi segna il terzo gol per gli Azzurri. Il video RaiNews

Alla fine l'Italia Under 21 conquista i tre punti contro la Svizzera nella seconda - e già decisiva - partita del Gruppo D degli Europei di categoria. Gli Azzurrini hanno chiuso il primo tempo sul 3-0 ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...