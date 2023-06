Italia-Svizzera oggi in tv | Europei Under 21 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo il match d’esordio contro la Francia, l’torna subito in campo per il suo secondo impegno nei Campionati2023 dedicati all’21. Gli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Paolo Nicolato, infatti, quest’alle ore 18.00 saranno di scena allo stadio di Cluj (Romania) per sfidare lasi deciderà molto dei destini del nostro raggruppamento. Ildel Girone D, infatti, propone anche alle ore 20.45 la sfida tra Francia e Norvegia che andrà a definire la classifica del gruppo a novanta minuti dal termine. Questa sera, quindi, capiremo in maniera migliore quali potrebbero essere le due squadre che avanzeranno ai quarti di finale. Cosa dovremo attenderci dai nostri avversari? I rosso-crociati sono guidati dall’attaccante ...

LE PROBABILI FORMAZIONI(4 - 4 - 2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilkovi. Ct : Rahmen.(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, ...L'scenderà in campo domani, domenica, alle 18, contro laper il Gruppo C. Europei Under 21, risultati e classifiche. Gruppo A Georgia - Belgio 2 - 2 15' De Cuyper (B), 38' Ramazani (...Nella prima giornata la Norvegia ha perso per 1 - 2 contro lamentre la Francia hanno ... Dopo la contestata vittoria contro l'per via di una rete non assegnata, i francesi hanno quindi ...

Europei U21, domani Svizzera-Italia: per gli azzurri obbligo di vittoria. Dove vedere la sfida RaiNews

La nazionale italiana non può più sbagliare. Per l'Italia di Paolo Nicolato la sfida con la Svizzera di oggi pomeriggio è già un dentro o fuori. Gli azzurrini necessitano di una vittoria per coltivare le speranze di passare ai quarti di finale d ...