(Di domenica 25 giugno 2023) Mentre l’si appresta a sfidare la Svizzera nel suo secondo impegno dei Campionati21 edizione 2023, è già tempo di pensare al terzo ed ultimo appuntamento del nostro percorso, ovvero lacon la, che andrà a concludere ildel Girone D. Il match, che si giocherà mercoledì 28 giugno alle ore 20.45, andrà in scena alla Cluj Arena della città romena, e potrebbe andare a decidere in maniera assoluta i destini delle squadre nel Gruppo D. Un raggruppamento che in contemporanea vedrà la sfida tra Svizzera e Francia, che si giocherà allo Stadio Constantin R?dulescu. Cosa dovremo attenderci dalla compagine scandinava? In primo luogo, ovviamente, non vedremo in azione Haaland che, nonostante l’età, non gioca più nella21. ...

CLUJ -Under 21 di nuovo in campo oggi a Cluj dopo l'esordio contro la Francia : Nicolato mette alle ... Di fronte, una Svizzera che all'esordio ha battuto la2 - 1 e potrebbe anche ...... l'non avrebbe perso. Ora bisogna vincere a tutti i costi contro i cugini svizzeri che possono guardarci dall'alto in basso con i tre punti del successo contro la. Noi non perdiamo ...GIRONE D : Francia e Svizzera 3,0. Comments comments

Italia-Norvegia, quando la prossima partita agli Europei Under 21: data, programma, orario, tv e streaming OA Sport

Mentre l'Italia si appresta a sfidare la Svizzera nel suo secondo impegno dei Campionati Europei Under 21 edizione 2023, è già tempo di pensare al terzo ed ultimo appuntamento del nostro percorso, ovv ...Nella seconda giornata degli Europei Under 21, i Bleus, dopo la vittoria contro l’Italia, giocheranno contro gli scandinavi per ipotecare il passaggio del turno Valentin Gendrey figurerà in distinta n ...