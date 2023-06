Italia loves Romagna Su Rai Uno la buona televisione del servizio pubblico

Ieri sera, 24 giugno, si è tenuto al Campovolo di Reggio Emilia , il concertoRomagna , l'evento che ha riunito i gli artisti italiani sul palco per raccogliere fondi necessari alla ricostruzione dei terrori dell' Emilia Romagna , colpiti dall' alluvione e dalle ...... 'È stato Renato Zero a riportarmi sul palco' Fotogallery - Rita Pavone festeggia 60 anni di carriera EVENTO BENEFICO Fotogallery - I protagonisti diRomagna LA LEGGENDA Iggy Pop, i 70 ...Su Rai 1 lo spettacolo musicale di beneficenzaRomagna ha interessato 3.560.000 spettatori, con uno share del 24,7%. Canale 5 con la replica de Lo Show dei Record ha intrattenuto 997.000 ...

Italia Loves Romagna, caos sul palco di Rai1: "Se è così, chiudo" Liberoquotidiano.it

Diciotto grandi protagonisti della musica italiana insieme in unico grande momento di solidarietà. È questo lo spirito che anima “Italia Loves Romagna”, il grande concerto-evento per… Leggi ...Italia Loves Romagna. Mentre nel pomeriggio di ieri per le strade di Milano - e di altre città italiane - le persone hanno sfilato in difesa dei diritti civili, in serata a Campovolo è andato in scena ...