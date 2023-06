Italia Loves Romagna | la musica unisce | una speciale serata a Campovolo

(Di domenica 25 giugno 2023), le stelle dellana unite per la popolazione colpita dall’alluvione, “che” è stato questo lo slogan che ha racchiuso il grande concerto che si è svolto presso RCF Arena Reggio Emilia a. Oltre 50 brani, tra medley, duetti e messaggi di ringraziamento, gli artisti si sono alternati sul palco portando in scena uni show indimenticabile. Il concerto realizzato per raccogliere fondi da destinare alla popolazione colpita dall’alluvione lo scorso mese. Il concerto è stato un momento di solidarietà e umanità, dove oltre 40mila persone si sono riunite per donare e far rialzare la regione. La raccolta fondi sarà aperta fino al 5 ...

Laura Pausini si è esibita insieme al pubblico sulle note di "Romagna mia", l'inno della Romagna, che è diventato anche un simbolo di solidarietà quando è stato cantato da tutti quelli che nei ...Quarantamila i presenti all'Arena di Campovolo di Reggio Emilia per 'Romagna'. L'unione fa la forza. Sul palco 18 artisti della musica pop italiana e 50 canzoni. I fondi raccolti grazie al concerto saranno destinati a progetti dedicati alla cultura, in ...Una serata magica, che ha visto scendere la musica in campo per portare solidarietà a una regione recentemente colpita da un disastro naturale: èRomagna, un grande concerto che ha visto alternarsi i più grandi artisti del panorama musicale italiano. Impossibile non emozionarsi con il duetto di Giorgia e Laura Pausini , o sulle ...

Italia Loves Romagna, la musica italiana si unisce in un coro di aiuti Corriere della Sera

Sul palco di Campovolo è andato in scena il maxi concerto benefico "Italy loves Romagna". Commoventi le parole di Amadeus in apertura.Da Ligabue a Pausini, da Giorgia a Tananai: 50 canzoni per una maratona di beneficenza. Raccolti 1,8 milioni di euro dalla vendita dei biglietti ...