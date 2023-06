Italia Loves Romagna | Gianni Morandi improvvisa | Elodie non conosce il suo brano

Laura Pausini si è esibita insieme al pubblico sulle note di "Romagna mia", l'inno della Romagna, che è diventato anche un simbolo di solidarietà quando è stato cantato da tutti quelli che nei ...Quarantamila i presenti all'Arena di Campovolo di Reggio Emilia per 'Romagna'. L'unione fa la forza. Sul palco 18 artisti della musica pop italiana e 50 canzoni. I fondi raccolti grazie al concerto saranno destinati a progetti dedicati alla cultura, in ...Una serata magica, che ha visto scendere la musica in campo per portare solidarietà a una regione recentemente colpita da un disastro naturale: èRomagna, un grande concerto che ha visto alternarsi i più grandi artisti del panorama musicale italiano. Impossibile non emozionarsi con il duetto di Giorgia e Laura Pausini , o sulle ...

Italia loves Romagna, Amadeus: È accaduto qualcosa di drammatico, ma l'unione fa la forza Fanpage.it